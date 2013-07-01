Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля 2013, 12:25

Спорт

Конное шоу ждет посетителей парков "Измайловский" и "Кузьминки"

Фото: ИТАР-ТАСС

Любителей конного спорта приглашают 6 июля в парки "Измайловский" и "Кузьминки", где пройдет выступление всадников Кремлевской школы верховой езды. Программа "Традиции России" включает демонстрацию элементов военно-прикладных видов конного спорта. Также ребята покажут искусство владения казачьим боевым оружием в пешем строю.

Зрителям представят "Парад стоя с флагами", "Парад на парах", пеший блок с боевым холодным оружием, а также работу на кордео, сообщили организаторы.

Кроме того, вас ждет мастер-класс по традиционным военно-прикладным видам конного спорта. Проведет занятие трехкратный чемпион России по джигитовке Павел Поляков.

Для участников мастер-класса подготовили увлекательный рассказ об истории казачества, отечественного коневодства, а также о специфике российской кавалерии.

Мероприятие, которое включено в программу фестиваля "Лучший город земли", рассчитано как на взрослую аудиторию, так и на любознательных детей.

Сайты по теме


верховая езда лошади конное шоу фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика