Конное шоу ждет посетителей парков "Измайловский" и "Кузьминки"

Фото: ИТАР-ТАСС

Любителей конного спорта приглашают 6 июля в парки "Измайловский" и "Кузьминки", где пройдет выступление всадников Кремлевской школы верховой езды. Программа "Традиции России" включает демонстрацию элементов военно-прикладных видов конного спорта. Также ребята покажут искусство владения казачьим боевым оружием в пешем строю.

Зрителям представят "Парад стоя с флагами", "Парад на парах", пеший блок с боевым холодным оружием, а также работу на кордео, сообщили организаторы.

Кроме того, вас ждет мастер-класс по традиционным военно-прикладным видам конного спорта. Проведет занятие трехкратный чемпион России по джигитовке Павел Поляков.

Для участников мастер-класса подготовили увлекательный рассказ об истории казачества, отечественного коневодства, а также о специфике российской кавалерии.

Мероприятие, которое включено в программу фестиваля "Лучший город земли", рассчитано как на взрослую аудиторию, так и на любознательных детей.