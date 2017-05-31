Система столичного велопроката пополнилась 20 новыми станциями

Фото: m24.ru
20 новых станций заработали в системе городского велопроката. Пункты открылись в период с 20 по 30 мая, сообщается на странице проекта городского общественного велопроката "Велобайк" во "ВКонтакте".
Станции располагаются по следующим адресам:
- улица Бутырский Вал, дом № 32;
- улица 3-я Мытищинская, дом 16, строение 47;
- проспект Мира, дом № 122;
- проезд Рижский, дом № 8;
- улица Кибальчича, дом № 9;
- улица Нижняя Красносельская, дом № 40/12, корпус 11;
- проспект Мира, дом № 142, строение 2;
- улица Космонавтов, дом № 19;
- проспект Мира, дом № 150;
- улица Куусинена, дом № 13;
- улица 3-я Песчаная, дом № 2А;
- улица Авиаконструктора Сухого, дом № 3 (Ходынский бульвар, дом № 3);
- улица Гризодубовой, дом № 2;
- проезд Березовой рощи, дом № 2А;
- Ленинградский проспект, дом № 73;
- улица Новопесчаная, дом № 12;
- Ленинградский проспект, дом № 74, корпус 1;
- улица Часовая, дом № 24, строение 2;
- Петровско-Разумовский проезд, дом № 24, корпус 4;
- проспект Мира, дом № 182.
Тарифы на аренду велосипедов в этом году сохраняются. Также с этого года все станции велопроката можно найти на карте сервисов "Яндекс.Транспорт" и "Яндекс.Карты". Вместе с расположением пунктов проката, сервисы покажут, сколько велосипедов доступно в каждом из них.
Кроме того, заработал новый тариф – "Сезон 45 минут". Абонемент за 1,5 тысячи рублей позволит москвичам брать велосипеды на 45 минут бесплатно.