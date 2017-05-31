Форма поиска по сайту

31 мая 2017, 15:54

Система столичного велопроката пополнилась 20 новыми станциями

Фото: m24.ru

20 новых станций заработали в системе городского велопроката. Пункты открылись в период с 20 по 30 мая, сообщается на странице проекта городского общественного велопроката "Велобайк" во "ВКонтакте".

Станции располагаются по следующим адресам:

  • улица Бутырский Вал, дом № 32;
  • улица 3-я Мытищинская, дом 16, строение 47;
  • проспект Мира, дом № 122;
  • проезд Рижский, дом № 8;
  • улица Кибальчича, дом № 9;
  • улица Нижняя Красносельская, дом № 40/12, корпус 11;
  • проспект Мира, дом № 142, строение 2;
  • улица Космонавтов, дом № 19;
  • проспект Мира, дом № 150;
  • улица Куусинена, дом № 13;
  • улица 3-я Песчаная, дом № 2А;
  • улица Авиаконструктора Сухого, дом № 3 (Ходынский бульвар, дом № 3);
  • улица Гризодубовой, дом № 2;
  • проезд Березовой рощи, дом № 2А;
  • Ленинградский проспект, дом № 73;
  • улица Новопесчаная, дом № 12;
  • Ленинградский проспект, дом № 74, корпус 1;
  • улица Часовая, дом № 24, строение 2;
  • Петровско-Разумовский проезд, дом № 24, корпус 4;
  • проспект Мира, дом № 182.

Тарифы на аренду велосипедов в этом году сохраняются. Также с этого года все станции велопроката можно найти на карте сервисов "Яндекс.Транспорт" и "Яндекс.Карты". Вместе с расположением пунктов проката, сервисы покажут, сколько велосипедов доступно в каждом из них.

Кроме того, заработал новый тариф – "Сезон 45 минут". Абонемент за 1,5 тысячи рублей позволит москвичам брать велосипеды на 45 минут бесплатно.

