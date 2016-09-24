Около 15 тысяч человек поучаствовали в Московском велопараде

Московский велопарад проходит в столице

В Московском велопараде приняли участие около 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Москвичей и гости столицы проехали около 30 километров по центральным улицам и набережным столицы. Участники стартовали из Останкинского проезда и Звездного бульвар в 12:00. Финишировала колонна в парке "Красная Пресня". В конце пути гостей праздника ждала развлекательная программа.

Участники, приехавшие в костюмах героев отечественных фильмов и мультфильмов, получили специальные призы от киностудии имени Горького.

Поучаствовать в параде мог любой желающий. Чтобы проехаться в колонне можно было арендовать велосипед на льготных условиях в городском прокате "Велобайк".