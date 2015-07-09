Первый ночной велопарад завершится бесшумной вечеринкой в центре столицы

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

11 июля в столице пройдет первый Московский велопарад, в нем примут участие более 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Участвовать в велопараде могут все желающие, независимо от физической подготовки, так как данное мероприятия не является спортивной гонкой.

"Тип велосипеда также не имеет значения. Единственное обязательное требование ко всем велосипедам участников – наличие переднего и заднего фонарей", – отметили в департаменте транспорта.

В столице завершился V Московский велопарад

Протяженность маршрута велопарада составит около 20 километров по центральным улицам города. Финишируют участники в самом центре Москвы, где их будет ждать бесшумная вечеринка Silent Disco, ночной велоквест с зашифрованными в заданиях знаковыми именами, местами и фактами о рок-н-ролле в столице.

Участники велопарада соберутся в 22.00 на Суворовской площади у театра Российской армии.

"Желающие принять участие, но не имеющие своего велосипеда, могут воспользоваться городской сетью проката "Велобайк", оплатить прокат велосипеда можно и транспортной картой "Тройка". В день проведения Московского велопарада "Велобайк" традиционно предоставит большие скидки", – сообщили в ведомстве.

Добавим, что после ночного велопарада участники смогут добраться домой на одном из 11 ночных маршрутов наземного транспорта. Кроме того, жители пригородов смогут воспользоваться бесплатным провозом велосипедов в электричках.