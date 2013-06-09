В Сокольниках прошел первый в России "Исторический велопробег"

"Ретро велопробег" впервые прошел в Москве

В московском парке "Сокольники" состоялся первый в России "Исторический велопробег". Владельцы раритетных моделей показали публике свой уникальный транспорт и образ.

В отличие от подобных мероприятий с машинами, велосипедистам надо было перевоплотиться под стать тому времени. Здесь были персонажи даже с 1860-х до 1980-х годов.

Велопробег прошел по аллеям парка, после чего состоялся пикник с живой музыкой и награждением участников. Среди номинаций были "Самый гармоничный образ", "Самый красивый велосипед", "Самый аутентичный пробег", "Вело-Леди", "Приз за фигурное вождение" и "Самый оригинальный образ".

По словам организаторов велопраздника, цель ретропробега - привлечь внимание к истории этого вида транспорта и велосипедного дела, популяризация его в современной Москве и сохранение культурных традиций.