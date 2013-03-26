Столичных велосипедистов обяжут надевать шлем

Велосипедистов обяжут носить шлем и светоотражающую одежду

В Москве будет подготовлена программа по безопасности велосипедистов. Их обяжут надевать велосипедный шлем, рассказал в эфире "Москва FM" зампредседатель комиссии Мосгордумы по безопасности Сергей Гончаров.

"Мы стараемся сделать Москву удобной для людей, которые занимаются велоспортом или просто укрепляют свое здоровье. Мы должны соблюдать правила безопасности. Мы ничего нового не изобретаем, просто хотим это узаконить", - отметил Гончаров.

Так, для безопасного движения у велосипедиста должен быть шлем и светоотражающая одежда или катафоты, если прогулка совершается в темное время суток. Также велосипедистам раздадут памятки с информацией о том, как вести себя при встрече со стаей собак. Разработка программы будет закончена в течение недели, а запущена — в середине апреля вместе со стартом велосезона.

Напомним, столичные власти всерьез задумались о развитии велодвижения. Планируется, что в этом году в городе появится 80 километров велодорожек и 10 пунктов велопроката.