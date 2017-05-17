Форма поиска по сайту

17 мая 2017, 10:50

Джимми Киммел станет ведущим юбилейной церемонии "Оскара"

Фото: AP/Invision/Chris Pizzello

Американский комик Джимми Киммел во второй раз проведет церемонию вручения кинопремии "Оскар" в 2018 году. Об этом сообщает Variety.

Киммел отметил, что ведение церемонии "Оскара" – высшая точка его карьеры. Он поблагодарил за доверие президента Американской академии киноискусств Шерил Бун Айзекса и исполнительного директора организации Дона Хадсона.

Американский комик также сказал, что рад вернуться к работе с Майком Де Лукой и Дженнифер Тодд, которые в 2018 году снова займутся режиссурой и продюсированием шоу.

Киноакадемия назначила дату 90-й церемонии "Оскар". Она состоится 4 марта 2018 года.

89-я церемония награждения премии "Оскар" прошла в Лос-Анджелесе 26 февраля 2017 года и была ознаменована большим скандалом. При объявлении самого лучшего фильма ведущие "Оскара" получили не тот конверт. Главную награду сначала получил мюзикл "Ла-Ла Ленд". Позднее выяснилось, что "Оскар" предназначался фильму "Лунный свет".

