Джимми Киммел станет ведущим юбилейной церемонии "Оскара"

Фото: AP/Invision/Chris Pizzello

Американский комик Джимми Киммел во второй раз проведет церемонию вручения кинопремии "Оскар" в 2018 году. Об этом сообщает Variety.

Киммел отметил, что ведение церемонии "Оскара" – высшая точка его карьеры. Он поблагодарил за доверие президента Американской академии киноискусств Шерил Бун Айзекса и исполнительного директора организации Дона Хадсона.

Американский комик также сказал, что рад вернуться к работе с Майком Де Лукой и Дженнифер Тодд, которые в 2018 году снова займутся режиссурой и продюсированием шоу.

Киноакадемия назначила дату 90-й церемонии "Оскар". Она состоится 4 марта 2018 года.