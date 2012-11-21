Хулиганы атаковали офис организации "Мемориал"

Фото: memo.ru

Правозащитное общество "Мемориал" сообщило о хулиганской выходке в отношении организации.

Инцидент произошел в ночь на 21 ноября. На здании правозащитного общества в Малом Каретном переулке неизвестные нанесли краской надпись "Иностранный агент. I love USA", а рядом с табличкой "Мемориала" расклеили стикеры с текстом: "Иностранный агент".

По мнению правозащитников, действия хулиганов пришлись на 21 ноября не случайно, поскольку именно в этот день вступает в силу так называемый закон "об иностранных агентах". В "Мемориале" этот закон считают "антиправовым и аморальным".

При этом правозащитники вновь подтвердили, что не намерены регистрироваться в качестве "иностранного агента".

"Появление же надписи на стенах здания "Мемориала" расцениваем как сознательное оскорбление памяти миллионов людей, погибших в ГУЛАГе", - говорится в заявлении организации.