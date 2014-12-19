Курс доллара вновь превысил отметку в 60 рублей

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Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 60 рублей 68 копеек, евро - 74 рубля 57 копеек, сообщается на сайте ЦБ РФ.

В четверг, 18 декабря, доллар потерял 8 рублей 19 копеек, евро подешевел на 11 рублей 25 копеек. Но сегодня американская и европейская валюты стали дорожать.

Напомним, 11 ноября Банк России отменил валютный коридор - интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины. На такой шаг банкиры пошли для того, чтобы не тратить золотовалютные резервы на удержание курса рубля.

Кроме того, в ночь на 16 декабря Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 6,6 пунктов - до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией.

Добавим, что ключевая ставка – это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Экономист и финансовый омбудсмен РФ Павел Медведев заявил M24.ru, что высокая ключевая ставка Центрального Банка сдержит курс иностранной валюты. "Курс рубля во многом зависит от состояния экономики, а экономика в большей степени зависит от действий правительства, чем от ЦБ", - пояснил омбудсмен.

При этом ранее Центробанк пытался сбить курс валютными интервенциями - с 1 по 16 декабря регулятор продал свыше 10 миллиардов долларов для стабилизации курса. Однако эксперты считают, что это временные и весьма рискованные меры.

"Если ЦБ потратит все резервы в иностранной валюте, то возможен очередной дефолт, если смотреть на тенденцию к снижению курса нефти", - рассказал M24.ru директор института банковского дела ГУ ВШЭ Василий Солодков.

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал происходящее на валютном рынке "игрой на эмоциях".

"Цифры, которые мы видим в обменных пунктах в течение последних нескольких дней, не соответствуют объективной картине и необоснованно вышли за пределы комфортного для экономики и для людей диапазона", - сказал премьер. Он отметил, что "эмоции здесь свое дело также сделали".