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Общество

29 декабря 2014, 10:23

В Петербурге создали вакцину против лихорадки Эбола

вакцины вирусы медицина Вирус Эбола

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В Петербурге ученые создали вакцину против вируса Эбола, сообщил ТАСС директор НИИ гриппа Олег Киселев. В ближайшее время препарат испытают в Африке, завершить клинические испытания планируется в феврале.

"Конструкции готовы. Созданная группой молодых ученых нашего института кандидатная вакцина против Эболы проходит испытания на генетическую стабильность", - уточнил Киселев.

По его словам, кандидатной вакцина будет называться до завершения всех испытаний и начала промышленного производства. Испытания на животных вакцина пройдет в Вирусологическом центре Минобороны, куда уже передали препарат.

Клинические испытания с участием добровольцев представители Минздрава России проведут в Африке. Ожидается, что все этапы испытаний завершатся в феврале 2015 года.

Работа по созданию вакцины против Эболы велась в петербургском НИИ с августа нынешнего года. Финансирование осуществлял Минздрав РФ, работы проводились под контролем Всемирной организации здравоохранения. Препарат стал одним из двух предложений института по борьбе с Эболой.

Вторая разработка - антивирусный препарат широкого спектра действия триазаверин, который предполагается использовать для лечения заболевших, проходит испытания на животных в Вирусологическом центре Минобороны. Всего Минздрав России располагает 4 научными разработками, направленными на борьбу с Эболой.

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Отметим, по последним данным от лихорадки Эбола пострадали более 19,5 тысячи человек. При этом более трети из них умерли от болезни. Практически все погибшие - жители Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне, где эпидемия Эболы свирепствует на протяжении нескольких месяцев.

Эпидемия Эболы началась в Западной Африке минувшим летом. По имеющимся данным, первой жертвой болезни стал двухлетний мальчик из Гвинеи, который съел мясо летучей мыши. Примерно через две недели эпидемия началась в Либерии и Сьерра-Леоне.

В России пока известны два случая смерти от лихорадки Эбола. Первый был зарегистрирован в 1996 году в Сергиевом Посаде. Лаборантка, работавшая с вирусом, делала инъекции кроликам и случайно проколола себе палец. В 2004 году практически аналогичный случай произошел в Новосибирске. Лаборантка Антонина Преснякова, работавшая над создание вакцины против Эболы, при проведении эксперимента на морских свинках, проколола кожу на руке сквозь две пары перчаток.

Лихорадка Эбола

Лихорадка Эбола - острое вирусное заболевание с уровнем смертности до 90%. Болезнь начинается с сильной слабости, головной боли, ангины, болей в мышцах, животе, диареи. После чего появляются сухой кашель и колющие боли в грудной клетке, развиваются признаки обезвоживания.

Передача инфекции происходит при прямом контакте с кровью, жидкостями тела и тканями зараженных, а также при укусах комаров. Отметим, что воздушно-капельным путем она не передается. Для защиты от заболевания рекомендуется использовать средства от укусов комаров, не оставлять открытых участков на теле, закрывать сетками окна и двери в домах.

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