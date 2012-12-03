Правительство Украины отправлено в отставку

Президент Украины Виктор Янукович. Фото: ИТАР-ТАСС

Президент Украины Виктор Янукович принял отставку премьер-министра Николая Азарова и всего состава кабинета министров. Об этом говорится в указе главы государства от 3 декабря, информирует пресс-служба президента Украины.

"В связи с избранием меня народным депутатом Украины, в соответствии с частью второй статьи 115 Конституции Украины, статьей 15 Закона "О Кабинете Министров Украины" заявляю о своей отставке", - говорится в заявлении руководителя правительства страны Николая Азарова.

Согласно украинским законам, правительству поручено продолжать исполнять свои полномочия до начала работы нового кабинета министров.

Напомним, на Украине 28 октября 2012 года прошли парламентские выборы. Некоторые министры баллотировались и прошли в новый состав парламента.