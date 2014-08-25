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Общество

25 августа 2014, 10:59

Скончался режиссер "Чаплина" и "Ганди" Ричард Аттенборо

утраты кончины британцы Ричард Аттенборо

Ричард Аттенборо. Фото: imdb.com

Известный британский актер и режиссер Ричард Аттенборо скончался в воскресенье, 24 августа. Ему было 90 лет. О смерти оскароносного британца сообщил его сын, передает BBC.

Последние годы своей жизни Аттенборо провел в инвалидном кресле – он так и не смог оправиться от травм, полученных после падения с лестницы шесть лет назад.

Лорд Аттенборо был одним из ведущих британских актеров, кроме того, он сделал блестящую карьеру режиссера. Его картина "Ганди" (Gandhi) завоевала два "Оскара" - "Лучший фильм" и "Лучший режиссер".

Ричард Аттенборо. Фото: imdb.com

Аттенборо снимался в фильмах "Парк Юрского периода" (Jurassic Park), "Елизавета" (Elizabeth ), "Гамлет" (Hamlet ), "Доктор Дулиттл" (Doctor Dolittle), "Блаженство миссис Блоссом" (The Bliss of Mrs. Blossom) и многих других. Среди режиссерских работ британца – "Чаплин" (Chaplin), "Страна теней" (Shadowlands).

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