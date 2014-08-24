Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

24 августа 2014, 12:43

Футболист Эбоссе скончался после того, как с трибуны ему в голову попали камнем

утраты трагедии футболисты кончины жизнь в мире

Фото: ИТАР-ТАСС

Камерунский нападающий алжирского клуба "ЖС Кабилия" Альберт Эбоссе скончался после того, как ему в голову попал камень, брошенный с трибуны. Инцидент произошел на домашнем мачте "ЖС Кабилии" с "УСМ Алжир".

Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1. Единственный гол хозяев забил Эбоссе.

После окончания игры болельщики начали бросать с трибун в футболистов, уходивших с поля, различные предметы. Один из них и попал в голову Эбоссе. Нападающего доставили в больницу, однако помочь 24-летнему камерунцу врачи не смогли. Медики констатировали смерть футболиста, сообщает Agence France-Presse.

Позже иностранные СМИ сообщили, что предметом, попавшим в голову Эбоссе, был камень. В Алжире уже начали расследование инцидента.

Эбоссе выступал за "ЖС Кабилия" с 2013 года. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром алжирского чемпионата, забив 17 голов.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать