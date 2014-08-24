Футболист Эбоссе скончался после того, как с трибуны ему в голову попали камнем

Фото: ИТАР-ТАСС

Камерунский нападающий алжирского клуба "ЖС Кабилия" Альберт Эбоссе скончался после того, как ему в голову попал камень, брошенный с трибуны. Инцидент произошел на домашнем мачте "ЖС Кабилии" с "УСМ Алжир".

Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1. Единственный гол хозяев забил Эбоссе.

После окончания игры болельщики начали бросать с трибун в футболистов, уходивших с поля, различные предметы. Один из них и попал в голову Эбоссе. Нападающего доставили в больницу, однако помочь 24-летнему камерунцу врачи не смогли. Медики констатировали смерть футболиста, сообщает Agence France-Presse.

Позже иностранные СМИ сообщили, что предметом, попавшим в голову Эбоссе, был камень. В Алжире уже начали расследование инцидента.

Эбоссе выступал за "ЖС Кабилия" с 2013 года. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром алжирского чемпионата, забив 17 голов.