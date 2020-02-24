Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

24 февраля, 15:35

Скончался писатель Борис Носик

утраты писатели кончины Борис Носик

Борис Носик. Фото: Викимедиа

В возрасте 83 лет скончался советский и российский журналист и писатель Борис Носик. Он ушел из жизни в Ницце.

"Господин Носик скончался 21 февраля", - рассказали ТАСС в госпитале "Ле Сурс", где литератор провел свои последние дни.

Носик родился в Москве в 1931 году. Он получил образование на факультете журналистики МГУ и в Московском институте иностранных языков.

Писатель стал автором многочисленных романов, пьес, биографий. В 1971 году увидела свет его книга "Альберт Швейцер", она вышла в серии "Жизнь замечательных людей". Швейцер - немецкий и французский теолог, философ, гуманист, музыкант и врач, лауреат Нобелевской премии мира. Книгу о выдающемся человеке восемь раз переиздавали на немецком языке.

Ссылки по теме

Носик, кроме того, занимался переводом иностранной литературы. В 2011 году он стал почетным членом Российской академии художеств.

В последние годы писатель жил во Франции. Он провел исторические исследования о русских эмигрантах в Париже.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать