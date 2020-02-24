Скончался писатель Борис Носик

Борис Носик. Фото: Викимедиа

В возрасте 83 лет скончался советский и российский журналист и писатель Борис Носик. Он ушел из жизни в Ницце.

"Господин Носик скончался 21 февраля", - рассказали ТАСС в госпитале "Ле Сурс", где литератор провел свои последние дни.

Носик родился в Москве в 1931 году. Он получил образование на факультете журналистики МГУ и в Московском институте иностранных языков.

Писатель стал автором многочисленных романов, пьес, биографий. В 1971 году увидела свет его книга "Альберт Швейцер", она вышла в серии "Жизнь замечательных людей". Швейцер - немецкий и французский теолог, философ, гуманист, музыкант и врач, лауреат Нобелевской премии мира. Книгу о выдающемся человеке восемь раз переиздавали на немецком языке.

Носик, кроме того, занимался переводом иностранной литературы. В 2011 году он стал почетным членом Российской академии художеств.

В последние годы писатель жил во Франции. Он провел исторические исследования о русских эмигрантах в Париже.