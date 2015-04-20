Скончалась ведущая передачи "Музыкальный киоск" Элеонора Беляева

В Москве умерла заслуженная артистка РСФСР Элеонора Беляева

В столице скончалась заслуженная артистка РСФСР Элеонора Беляева, сообщает телеканал "Культура". Музыкальному редактору и бывшей ведущей программы "Музыкальный киоск" было 79 лет.

Беляева родилась в Воронежской области. Одновременно со средней школой с отличием окончила музыкальную школу по классу фортепьяно. Без сдачи экзаменов поступила в Воронежское музыкальное училище.

В 1961 году Элеонора Беляева приехала в Москву учиться на вокальном отделении института имени Гнесиных. Через три года она потеряла голос, который уже не смогла восстановить.

Вскоре она познакомилась с редактором Центрального телевидения Владимиром Меркуловым, и с этого началась ее карьера редактора и ведущей. В программе "Музыкальный киоск" Александра Габриловича Беляева проработала более 30 лет. Телепередача была посвящена новинкам, грампластинкам, тематическим газетным публикациям.

Также Элеонора Беляева участвовала в различных музыкальных фестивалях, выступала организатором концертов, некоторое время вместе с писателем Юрием Филиновым вела передачу "Песня года".