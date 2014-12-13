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Общество

13 декабря 2014, 14:17

Скончался писатель-фантаст Михаил Успенский

утраты писатели кончины Михаил Успенский

Михаил Успенский. Фото: ТАСС / Михаил Фомичев

В субботу, 13 декабря, в Красноярске скончался известный писатель-фантаст Михаил Успенский. Ему было 64 года.

В последние годы Успенский много болел, кроме того, он страдал депрессией и ничего не писал.

"Он говорил, "мой читатель умер, мне некому писать". Если бы не было депрессии, он бы еще пожил", - рассказала ТАСС вдова писателя Нелли Раткевич.

Писателя 16 декабря похоронят в Красноярске.

Михаил Успенский родился в 1950 году в Барнауле. Служил в армии, работал электриком, художником-оформителем. Учился на факультете журналистики Иркутского Государственного университета.

Уже с 1967 года Успенского печатали - правда, сначала выходили только его стихи. С 1978 года публикуются также рассказы.

Успенский в 1993 году был награжден личной премией Бориса Стругацкого "Бронзовая улитка" за роман "Чугунный всадник". Кроме того, среди его известных работ - повесть "Дорогой товарищ король" и роман "Там, где нас нет".

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