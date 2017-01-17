ЕСПЧ признал незаконным запрет на усыновление российских детей американцами

Фото: ТАСС/Ronald Wittek/DPA/PHOTAS

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным запрет усыновлять российских детей американцами, сообщается на официальном сайте организации.

В сообщении суда говорится, что устанавливающий запрет закон нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека. По решению ЕСПЧ, Россия обязана выплатить каждому истцу по три тысячи евро в качестве компенсации морального ущерба и по 600 долларов на покрытие судебных издержек.

Иски против России подали 45 граждан Америки и 27 детей из нашей страны.

Закон, запрещающий иностранцам усыновлять детей из России, вступил в силу 1 января 2013 года. Документ был принят после нескольких резонансных случаев жестокого обращения американских усыновителей с приемными детьми из России, где виновные остались безнаказанными.

Тем временем, Россия намерена обжаловать решение ЕСПЧ. Об этом сказал замглавы Минюста Георгий Матюшкин.