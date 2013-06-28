К июлю на фасадах домов останется всего семь рекламных растяжек

К 1 июля на фасадах зданий Москвы останется всего 7 рекламных растяжек

К 1 июля на фасадах московских зданий останется всего семь рекламных растяжек. Речь идет о тех баннерах, под которые площадь была арендована до 2014 года, все остальные исчезнут.

Ранее в Москве стартовал аукцион по размещению наружной рекламы. По его итогам в столице появится определенное количество афишных стендов, рекламных щитов и тумб.

Контракты с компаниями, выигравшими аукцион, город будет заключать на 10 лет. Подать заявку можно до 29 июля, а торги проведут 5 августа. Победителю аукциона не придется согласовывать размещение объявлений со множеством инстанций - все необходимые документы он получит на руки.

Напомним, с 2013 года в Москве действуют новые правила размещения наружной рекламы. По принятым правилам город разделили на 14 зон, в каждой их которых предусмотрены свои разрешенные типы рекламных конструкций. Более серьезные ограничения разработаны для центра, менее жесткие - для окраин.