В центре столицы появятся навигационные стелы с Wi-Fi

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В центре Москвы появятся пешеходные стелы с выходом в интернет. Соответствующий конкурс размещен на сайте госзакупок. Навигационные стелы установят на улицах Кузнецкий мост, Пушечная, Рождественка, Неглинная и Мясницкая.

На стелах будут указатели к ближайшим улицам, станциям и линиям метро, достопримечательностям. Все указатели будут с панорамными видами, чтобы легче было сориентироваться. Также на стелах будет подробная карта местности с объектами в 5-минутной пешей доступности. Оказавшись у такой стелы на расстоянии 15 метров, москвичи смогут словить бесплатный Wi-Fi.

Пешеходные стелы станут частью Единой системы транспортной навигации Москвы.

Напомним, эксклюзивный шрифт, созданный специально для Московской транспортной системы навигации, получил в Лондоне престижную премию в области дизайна – "Графитовый карандаш".

Новый предельно читаемый и визуально понятный шрифт спроектирован с учетом особенностей восприятия информации пассажирами. Возможность использования в разных форматах, удобство и скорость считывания, а также сохранение традиций и эстетики города стали основополагающими принципами при разработке шрифта и навигационных пиктограмм.

Шрифт, созданный для московской городской навигации, не только обладает высоким уровнем узнаваемости, различимости букв и цифр, а так же простотой восприятия, позволяет интуитивно понимать пассажирам, что предоставленная визуальная информация относится к транспортной системе. Единый шрифт способствует упрощению поиска направления и увеличивает общий трафик.

В настоящее время навигационные указатели, набранные шрифтом Moscow Sans, можно увидеть на станциях метро "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Театральная", "Охотный ряд", "Площадь революции" и "Текстильщики", а также на новом павильоне ожидания на троллейбусной остановке "Театра кукол имени образцова".