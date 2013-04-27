В субботнике принимают участие почти полтора миллиона москвичей

Почти полтора миллиона москвичей вышли на субботник

В субботнике принимают участие около полутора миллионов москвичей. Волонтеры выполняют самую разную работу, но вся она сводится к одному - отчистить и отмыть столицу от последствий зимы.

Горожане убирают дворы, моют ограды и фасады домов, желающие могут принять участие в окраске ограждений. Группы волонтеров ездят по всему городу, отчищая автобусные остановки.

Столичные дороги тоже моют - специальным составом "Чистодор". На этом поприще трудится специальная техника и коммунальные службы.

Проведению работ не помешал даже дождь, прошедший с утра в столице.

Во дворах моют детские площадки, аттракционы, устанавливают скворечники. Добровольцы обеспечиваются всем необходимым для проведения работ - не нужно приносить свой инвентарь, его выдадут на месте проведения работ.

В некоторых местах столицы в субботнике добровольно принимают участие даже маленькие дети, которые помогают взрослым отмыть подъезды.