На "домах-книжках" на Новом Арбате покажут 20 праздничных иллюминаций

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На "домах-книжках", расположенных на Новом Арбате, покажут 20 праздничных иллюминаций, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента топливно-энергетического хозяйства.

"В 2015 году на "домах-книжках" уже были показаны праздничные иллюминации на Новый год, Рождество, 14 и 23 февраля. Ближайшие праздничные иллюминации появятся в преддверии 8 марта и Пасхи. Всего на год запланировано 20 различных иллюминаций, приуроченных к праздникам», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего на "домах-книжках" установлено около 100 тысяч световых элементов. Благодаря системе управления подсветкой изображения могут перетекать с одного фасада на другой, двигаться по вертикали и горизонтали.

Ранее на фасадах "домов-книжек" была включена праздничная иллюминация, приуроченная к 23 февраля. На медиа-фасадах можно было увидеть несколько роликов: самолеты, солдаты, подводная лодка, развевающийся флаг, награды, георгиевская ленточка, вечный огонь и салют. Сюжеты сменяли друг друга в течение 5 минут.

Напомним, в честь Дня всех влюбленных на "домах-книжках" Нового Арбата забились алые сердца. А в честь Дня государственного флага России знаменитые "дома-книжки" на Новом Арбате превратились в огромные триколоры. Для медиа-фасадов создали ролики, в которых изображение развевающегося российского флага чередовалось с панорамами столицы.

До 2016 года в столице планируется оснастить объектами архитектурной подсветки около двух тысяч зданий, в том числе в этом году – 352 здания.