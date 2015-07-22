Более 20 тысяч человек скачали "Электронный атлас Москвы" за месяц

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Более 20 тысяч пользователей скачали мобильное приложение "Электронный атлас Москвы" за первый месяц после его выпуска. Популярными категориями оказались велодорожки, зоны отдыха у воды, места для пикника, футбольные поля и парки с Wi-Fi, сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на компанию-разработчика Altarix.

"Электронный атлас Москвы" предназначен как для пешеходов, так и для водителей. Сейчас там можно найти более 200 слоев пространственных данных в 12 административных округах, 125 районах и 21 поселении.

С помощью приложения можно найти ближайшее отделение центров госуслуг, больницу или школу, а также площадки для активного отдыха и спорта, госучреждения, объекты культурного наследия и социальные службы. Для каждого объекта представлена контактная информация, телефоны и часы работы.

Мобильное приложение "Электронный атлас Москвы" можно скачать бесплатно на устройства на базе платформ iOS и Android.

Как работает новое мобильное приложение "Электронный атлас"

Ранее m24.ru сообщало, что москвичи смогут увидеть 3D-модели новых объектов, которые появятся в районе, еще до их строительства или установки. Такой сервис разрабатывается на портале "Электронный атлас", рассказала m24.ru представитель департамента информационных технологий Елена Новикова.

Уже сейчас ведомства могут на панорамах портала проверять, как вписываются в архитектурный облик улицы небольшие объекты: ларьки, скамейки, фонари и так далее. Эти 3D-модели в 2016 или 2017 году, когда сервис будет доработан, сделают доступными и для москвичей. Станут ли панорамах показывать более крупные объекты: будущие дома, торговые центры, пока неизвестно. При этом департамент уже сейчас готов выкладывать их в интернет в обычном картографическом формате, как только начнет получать данные от ведомств, добавил руководитель проекта "Электронный атлас" Руслан Кива.

"Пока разработан базовый сервис нанесения на панорамы "Электронного Атласа" 3D-объектов и требования к загружаемым моделям, которые будут переданы в ведомства, - пояснила Елена Новикова. - Это стало возможно благодаря тому, что мы проводим не только фотосъемку, но и лазерное сканирование улиц и можем измерить длину, ширину и высоту любого объекта на панораме. Удобнее всего этот функционал будет использовать для просмотра того, как вписываются в архитектурный облик улицы небольшие объекты: ларьки, малые архитектурные формы, например, скамейки, декоративное освещение".

По словам Новиковой, сейчас основной приоритет для департамента - научить ведомства правильно использовать 3D-модели на "Электронном Атласе". После того, как чиновники освоят систему и начнут регулярно делать визуализации своих проектов, просматривать их смогут и обычные москвичи. Этот сервис будет реализован в 2016 - 2017 годах, добавила Новикова.

В дальнейшем власти хотят запустить в "Электронном атласе" полноценную "машину времени". Она позволит пользователям просматривать карту столицы, начиная от 1990-х годов и заканчивая планами по развитию города на три года вперед.