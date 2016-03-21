Уличных музыкантов пустят на площадки около станций метро

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

На площадях перед станциями метро на Садовом кольце в скором времени появятся площадки для выставок и выступления уличных музыкантов, сообщает Агентство "Москва".

Площадки появятся на Крымской и Лермонтовской площадях. А на Смоленской-Сенной, Большой Сухаревской и Серпуховской площадях установят малые архитектурные формы.

Также на этих площадях установят пункты велопроката, велопарковки, автоматы по продаже проездных билетов, пункты раздачи городского Wi-Fi, киоски "Печать", навигационные стелы и указатели и уличные часы.

Ранее m24.ru сообщало, что на Арбат могут вернуть вернисажи уличных художников. С такой инициативой на заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям выступил глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко.

"Мы с рабочей группой приготовили два варианта. Разработать распорядительный документ, который предусматривает размещения вернисажа на Арбате. В свое время вернисаж на Арбате был утвержден с местами дислокации, со стендами.

"Мы предлагаем создать некоммерческую организацию, пусть это будет называться фонд, который будет работать на местном уровне, оперативно решать вопросы с жителями без бюджетных денег", – отметил Бабенко, добавив, что также следует создать автономное учреждение с бюджетным финансированием.