Для коммунальных служб столицы закупили около 14 тысяч единиц техники

"Интервью": Андрей Цыбин - о подготовке коммунальных служб к зиме

За три года в Москве для нужд коммунального хозяйства закупили около 14 тысяч единиц новой техники. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил глава столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Андрей Цыбин.

"На сегодняшний день такая насыщенность новой техникой позволяет очень и очень эффективно работать", - отметил он. Андрей Цыбин добавил, что одно из главных требований для новой техники - отечественные шасси. "Мы сегодня повернулись в сторону нашего отечественного производителя, понимая, что так нам гораздо проще обеспечить технику с точки зрения эксплуатации и ремонтопригодности", - уточнил он.

По его словам, столичные снегосплавильные пункты сейчас могут перерабатывать более 550 тысяч кубометров снега в сутки. "Мы полностью выполняем тот регламент и те обязательства, которые взяли на себя: за трое суток убирать 10 сантиметров снега. Таких параметров на сегодня ни одна коммунальная служба не достигает. Это достижение Москвы", - сказал глава департамента.

На сегодняшний день в распоряжении столичных коммунальщиков находится 56 стационарных и 149 мобильных снегосплавильных пунктов, которые во время сильных снегопадов могут перемещаться по городу и плавить снег на месте.

Он отметил, что сотрудники столичных коммунальных служб подготовили к зимнему периоду весь жилищный фонд Москвы. Кроме того, столичные власти уже сформировали почти 4 тысячи бригад общей численностью более 15 тысяч человек, которые предстоящей зимой займутся очисткой скатных кровель от снега и наледи. "У нас в городе совершенно четко разработана система этих работ. У нас порядка 12 тысяч 700 скатных кровель - это я говорю только о жилых домах. И мы рассчитываем, что на три кровли должна быть одна бригада", - пояснил Андрей Цыбин.

Напомним, что власти оборудовали 184 пешеходных перехода системой снегоудаления. Система снегоудаления включает в себя специальный кабель, который прокладывают под каждую ступеньку и подсоединяют к датчику температуры. При сильных морозах и во время образовании наледи на ступеньках датчик включает обогрев.

В Москве появятся не только переходы с теплыми ступеньками. Так, на ВДНХ представили экспериментальные образцы скамеек с подогревом. Такие лавочки смогут нагреваться до 30 градусов, но обычно их температура будет составлять 20 градусов.

Кроме того, недавно в городе появилась и первая остановка с подогревом. Ее установили у роддома №4 на улице Новаторов. На остановке можно размещать как обогреватели, так и кондиционеры, а также банкоматы или терминалы оплаты. Павильоны снабжены системами Wi-Fi, ГЛОНАСС и видеонаблюдением, которые могут питаться от солнечных батарей.