Фото: М24.ru/Александр Авилов

В начале июня в столице начались проверки летних веранд в кафе на соответствие требованиям по установке. На данный момент выявлено только 8–9 процентов нарушений, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, среди самых распространенных нарушений – жесткая крыша, застекленные или завешанные пленкой конструкции, использование садовой мебели вместо специальной для предприятий общепита.

"Проверяем летние веранды кафе и ресторанов, делаем предписания, но процент нарушений невелик, то есть это говорит о том, что сами предприниматели ведут себя достаточно ответственно. В целом рестораторы стараются прислушиваться и сами понимают, что летние кафе в хорошем виде привлекают больше посетителей", – цитирует Немерюка Агентство "Москва".

Проверки веранд будут продолжаться. Всего предстоит проинспектировать две тысячи заведений.

Новые требования к летним кафе

Напомним, власти утвердили правила размещения летних кафе на территории города. Так, владельцам сезонных (летних) кафе запретили размещать общепиты в 5 метрах от подземных переходов и в 10 метрах от остановок общественного транспорта. Не допускается также размещать кафе на крышах жилых домов.

Кроме того, при обустройстве сезонных кафе не допускается использование шатров, дачной, садовой и интерьерной мебели. Также запрещено использование рекламы, не относящейся к деятельности сезонного летнего кафе.

Владельцам рекомендовано привести порядок свои заведения до 1 января 2016 года в соответствии с новыми правилами. Все веранды должны быть оборудованы пандусами для инвалидов. При сооружении пристроек нельзя использовать кирпич, строительные блоки и бетоные плиты.

В этом году в Москве открылось около двух тысяч летних кафе.