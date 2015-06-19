Фото: М24.ru/Александр Авилов
В начале июня в столице начались проверки летних веранд в кафе на соответствие требованиям по установке. На данный момент выявлено только 8–9 процентов нарушений, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
По его словам, среди самых распространенных нарушений – жесткая крыша, застекленные или завешанные пленкой конструкции, использование садовой мебели вместо специальной для предприятий общепита.
"Проверяем летние веранды кафе и ресторанов, делаем предписания, но процент нарушений невелик, то есть это говорит о том, что сами предприниматели ведут себя достаточно ответственно. В целом рестораторы стараются прислушиваться и сами понимают, что летние кафе в хорошем виде привлекают больше посетителей", – цитирует Немерюка Агентство "Москва".
Проверки веранд будут продолжаться. Всего предстоит проинспектировать две тысячи заведений.
Напомним, власти утвердили правила размещения летних кафе на территории города. Так, владельцам сезонных (летних) кафе запретили размещать общепиты в 5 метрах от подземных переходов и в 10 метрах от остановок общественного транспорта. Не допускается также размещать кафе на крышах жилых домов.
Кроме того, при обустройстве сезонных кафе не допускается использование шатров, дачной, садовой и интерьерной мебели. Также запрещено использование рекламы, не относящейся к деятельности сезонного летнего кафе.
Владельцам рекомендовано привести порядок свои заведения до 1 января 2016 года в соответствии с новыми правилами. Все веранды должны быть оборудованы пандусами для инвалидов. При сооружении пристроек нельзя использовать кирпич, строительные блоки и бетоные плиты.
В этом году в Москве открылось около двух тысяч летних кафе.