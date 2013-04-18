К концу месяца в столице установят недостающие урны

Фото: ИТАР-ТАСС

Все недостающие урны будут установлены в Москве до конца месяца. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава департамента ЖКХ и благоустройства Москвы Андрей Цыбин.

"К концу месяца проблема нехватки урн в городе будет полностью решена", - сказал Цыбин.

По его словам, у каждого городского здания должно стоять по две урны. "Все префекты знают свою схему расстановки урн", - отметил чиновник.

Глава департамента добавил, что в процессе благоустройства урны будут покрашены. Большую часть работ проведут во время городских субботников.