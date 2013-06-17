Экспериментальный Арбат: запрет на курение и озеленение крыш

"Вечер с Алексеем Вершининым": Музыкантам на Арбате выделят площадки

Старый Арбат по праву считается одной из главных достопримечательностей столицы. Это колыбель московских инноваций, Арбат с течением времени приобретает новые черты. Об озеленении арбатских крыш, запрете на курение и других изменениях – в материале M24.ru.

Арбат, одна из самых популярных у туристов улица столицы, может стать первой свободной от курения улицей в России. 21 января Мосгордума поддержала инициативу муниципальных депутатов, который проголосовали за запрет курения на Арбате.

Примеру Арбата последуют все пешеходные зоны столицы. Интересно, что инициатива о запрете курения на этой улице была одобрена Мосгордумой почти за полгода до вступления в силу закона о запрете курения в общественных местах.

Спустя несколько дней муниципальные депутаты выступили с новой инициативой – предложили запретить на Арбате уличную торговлю.

Парад мыльных пузырей на Арбате. Фото: ИТАР-ТАСС

Кроме того, народные избранники предложили запретить проводить на Арбате массовые и ярмарочные праздничные мероприятия. Недовольство жителей, по словам депутатов, вызывают работающие допоздна предприятия общественного питания, уличные музыканты, а также различные акции вроде парада мыльных пузырей, который собирал ежегодно почти по миллиону человек.

В этом году парад мыльных пузырей перенесли в Камергерский переулок и примыкающую к нему пешеходную зону.

Власти планируют организовать пешеходную зону Арбат – Смоленский бульвар до Нового Арбата.

"Москва в цифрах": В столице облагородят глухие торцы зданий

Попал Арбат и в проект облагораживания торцов зданий. Депутаты предлагают пристраивать к глухим торцам зданий парковки-этажерки. Чтобы новшество смотрелось органично и не портило внешний вид одной из старейших улиц столицы, а также примыкающих к ней переулков, парковки будут украшать зеленью.

По словам архитекторов, которые проводили соответствующее исследование, на Арбате присутствуют около 40 мест под землей, где нет коммуникаций и можно построить подземные парковкой. Над каждой из таких парковок, в случае, если будет принято решение об их строительство, разобьют сквер.

Пристройки к торцам зданий могут быть и не только парковками – возможно, что усовершенствования будут жилыми. В таком случае старую и новую часть здания разделят шахтой лифта, а также озеленят, чтобы здание органично вписывалось в облик Арбата.

Вечерний Арбат. Фото: ИТАР-ТАСС

Озеленять хотят не только парковки с пристройками, но и крыши. В конце марта депутаты муниципального собрания одобрили проект озеленения крыши одного из домов на Арбате. Пилотный проект стартует в доме по адресу Арбат, 19 – двухэтажной пристройке между домами №№ 17 и 21.

Впрочем, одним домом депутаты ограничиваться не собираются и планируют озеленить крыши, как минимум двадцати арбатских домов. Результаты эксперимента москвичи смогут увидеть уже этой осенью. На крышах организуют не только сады, но и массажные кабинеты, фитобары, а также залы спортивных мероприятий. При этом вход на крышу будет бесплатным.

Как бы кто ни относился к уличным музыкантам – они, безусловно, являются одной из отличительных черт Арбата. И специально для них создали новую площадку для самовыражения, которая располагается около известного бард-кафе "Синий троллейбус". Выступить перед случайными зрителями могут все желающие.

Московские улицы обзаведутся специальным дизайн-кодом. Пилотный проект, разработанный Москомархитектурой, коснется 11 улиц центра города, и одной из этих улиц является Арбат. Инициатива московских властей коснется прежде всего владельцев вывесок и рекламных щитов, которые должны будут соответствовать утвержденным нормативам.

Василий Макагонов