В честь Дня святого Патрика на 6 зданиях включат зеленую подсветку

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Вечером во вторник, 17 марта, на нескольких зданиях в центре столицы загорится зеленая подсветка. Специальное освещение включат в честь Дня святого Патрика, сообщили M24.ru в департаменте топливно-энергетического хозяйства Москвы.

Так, подсветку включат на:

домах №№ 6, 7, 8 и 18 на Тверской улице;

доме №6 на Страстном бульваре;

доме №2 на Пушкинской площади.

"Зеленые фасады загорятся в 18.45 и погаснут в 23.00 в соответствии с графиком работы наружного освещения в Москве", – уточнили в департаменте.

В День святого Патрика зеленое освещение зданий включают во многих городах мира. В 2014 году в цвет праздника окрасились сиднейская Опера, берлинская телебашня, Пизанская башня, а также знаменитый "Эмпайр Стейт Билдинг".

День памяти покровителя Ирландии святого Патрика отмечается 17 марта. По преданию, он принес христианство на языческий остров и изгнал оттуда всех змей.

Напомним, 23 февраля и 8 марта, а также в День всех влюбленных на "домах-книжках" на Новом Арбате горела праздничная иллюминация. 14 февраля на зданиях забились алые сердца.

23 февраля на медиа-фасадах можно было увидеть несколько роликов военной тематики: самолеты, солдаты, подводная лодка, развевающийся флаг, награды, георгиевская ленточка, вечный огонь и салют. Сюжеты сменяли друг друга в течение 5 минут.

В честь Международного женского дня праздничная иллюминация на "домах-книжках" работала с 6 по 8 марта.