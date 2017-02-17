Более 23 млн кубометров снега утилизировали в Москве с начала зимы

Свыше 23,5 миллиона кубических метров снега утилизировали в Москве с начала зимнего периода, сообщает Агентство "Москва".

Как пояснили в столичном комплексе городского хозяйства, для утилизации снег вывозят на 56 стационарных снегосплавных пунктов и 145 мобильных снегоплавильных установок.

Для своевременной уборки снега задействуют до 18 тысяч единиц специализированной дорожно-уборочной и автотранспортной техники. Также в ликвидации последствий снегопадов участвуют порядка 20 тысяч человек.

Во время снегопада специалисты занимаются прометанием улично-дорожной сети с последующей сплошной противогололедной обработкой. Они чистят снег во дворах, в внутриквартальных проездах, на тротуарах, сходах и съездах на проезжую часть, а также на подходах к остановкам общественного транспорта, станциям метро, подземным и надземным переходам. Очищаются крыши и элементы фасадов зданий от снега и наледи.

Москвичам, которые недовольны уборкой дворовой территории, советуют обращаться в ГБУ "Жилищник", в управу района, а также писать сообщения на портал "Наш город".

В крайнем случае рекомендуют звонить на горячую линию Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ): 8 (499) 264-96-81.