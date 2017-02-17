Более 23 млн кубометров снега утилизировали в Москве с начала зимы

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Свыше 23,5 миллиона кубических метров снега утилизировали в Москве с начала зимнего периода, сообщает Агентство "Москва".
Как пояснили в столичном комплексе городского хозяйства, для утилизации снег вывозят на 56 стационарных снегосплавных пунктов и 145 мобильных снегоплавильных установок.
Для своевременной уборки снега задействуют до 18 тысяч единиц специализированной дорожно-уборочной и автотранспортной техники. Также в ликвидации последствий снегопадов участвуют порядка 20 тысяч человек.
Москвичам, которые недовольны уборкой дворовой территории, советуют обращаться в ГБУ "Жилищник", в управу района, а также писать сообщения на портал "Наш город".
В крайнем случае рекомендуют звонить на горячую линию Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ): 8 (499) 264-96-81.