Виртуальный тур позволит увидеть Москву с высоты птичьего полета

Фото: ИТАР-ТАСС

Любой желающий сможет полюбоваться Москвой с высоты птичьего полета, сообщает телеканал "Москва 24".

На сайте фотопроекта AirPano.ru презентовали виртуальный тур из 107 сферических панорам Москвы. Это работа фотохудожников-энтузиастов.

Предложенные зрителю произведения - образцы наиболее сложной и современной сферы художественной фотографии.

Взору пользователя открываются, в частности, куранты, звезда на Спасской башне Кремля, купола Храма Василия Блаженного и колокольня Ивана Великого, скульптура "Рабочий и колхозница", памятник Петру Первому, Ника на Стелле Победы на Поклонной горе, памятник Гагарину, сталинские высотки, Дом Музыки, Большой театр и Храм Христа Спасителя.

При этом все размещенные на сайте панорамы интерактивны. Пользователь может поворачивать изображение в любом направлении, менять угол обзора, приближать и отдалять отдельные части панорамы.