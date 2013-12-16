Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря 2013, 10:54

Улицы

Виртуальный тур позволит увидеть Москву с высоты птичьего полета

Фото: ИТАР-ТАСС

Любой желающий сможет полюбоваться Москвой с высоты птичьего полета, сообщает телеканал "Москва 24".

На сайте фотопроекта AirPano.ru презентовали виртуальный тур из 107 сферических панорам Москвы. Это работа фотохудожников-энтузиастов.

Ссылки по теме

Предложенные зрителю произведения - образцы наиболее сложной и современной сферы художественной фотографии.

Взору пользователя открываются, в частности, куранты, звезда на Спасской башне Кремля, купола Храма Василия Блаженного и колокольня Ивана Великого, скульптура "Рабочий и колхозница", памятник Петру Первому, Ника на Стелле Победы на Поклонной горе, памятник Гагарину, сталинские высотки, Дом Музыки, Большой театр и Храм Христа Спасителя.

При этом все размещенные на сайте панорамы интерактивны. Пользователь может поворачивать изображение в любом направлении, менять угол обзора, приближать и отдалять отдельные части панорамы.

улицы связь сайты виртуальный тур панорамы маршруты и гиды
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика