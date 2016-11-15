Деревья высадят на Таганской улице и Новом Арбате

Деревья на Таганской улице и Новом Арбате начнут высаживать в ночь на 16 ноября, сообщает mos.ru.

На Таганской появятся около 140 каштанов, рябин, берез, кленов и яблонь, а на Арбате будет 180 дубов, сосен, лиственниц, кленов и рябин.

Кроме того, начнется высадка деревьев на въездах в столицу со стороны Ярославского и Каширского шоссе, а на пересечении Ленинградки и МКАД работы начнутся в ночь с 16 на 17 ноября. На пересечениях магистралей с МКАД будет расти более 500 деревьев.

Работы пойдут по ночам и перекрывать улицы не будут, но возможны временные ограничения для транспорта в центре города.

Также продолжается высадка деревьев на Садовом кольце и на пересечениях Можайского и Рублевского шоссе с МКАД. Всего работы пройдут на семи магистралях и 34 улицах в центре столицы, среди которых Тверская, где восстановили вырубленную четверть века назад липовую аллею.