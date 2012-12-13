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Москва 24

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Улицы

13 декабря 2012, 11:44

Брусчатку при организации пешеходных зон будут сохранять

улицы Петр Бирюков пешеходные зоны брусчатка

"Интервью": Заммэра Москвы Петр Бирюков о благоустройстве города

При организации пешеходных зон в столице будут сохранять брусчатку и исторический облик зданий. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" заявил заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В центре города будет 8 пешеходных зон. Посадим цветы в вазонах, деревья в кадках, поставим детские игровые домики. При этом будем сохранять брусчатку и исторический облик зданий", – подчеркнул Бирюков.

Всего же в 2013 году в столице появится более 100 пешеходных маршрутов.

"Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о том, чтобы центр столицы был историческим и привлекал людей", – напомнил чиновник.

Как отметил Бирюков, сегодня в Москве существует только одна пешеходная зона – Старый Арбат. Поэтому столичные власти приняли решение создать новые.

К работе над новыми маршрутами приступили в сентябре. В конце декабря откроется пешеходная зона от Тверской площади до Кузнецкого моста. В 2013 году будет проложен маршрут от Большой Дмитровки до Моховой, от Тверской до Пушкинской площади и Моховой и другие.

Также пешеходные зоны появятся и в отдаленных районах столицы. В следующем году планируется организовать 33 подобных маршрута. В том числе, в Юго-Восточном округе Москвы планируют создать 13 пешеходных зон, а на севере появится 15 пешеходных маршрутов.

Сюжет: Москва пешеходная: где гулять в городе

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