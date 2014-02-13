Для зданий-"книжек" на Новом Арбате разработают 20 вариантов подсветки

Фото: depteh.mos.ru

Столичные энергетики разрабатывают 20 новых сценариев художественной подсветки зданий-"книжек" на Новом Арбате, сообщает пресс-служба столичного департамента топливно-энергетического хозяйства.

"К 23 февраля москвичам и гостям города откроется сценарий Дня защитника Отечества" - самолеты, солдаты, развевающийся флаг, награды, георгиевская ленточка, вечный огонь и салют", - рассказал руководитель департамента Павел Ливинский.

По его словам, новая подсветка будет заметно отличаться от неоновой, так как "медиа-фасады" буквально обволакивают здания и формируют облик архитектурного объекта в темное время суток.

"Сюжеты будут сменять друг друга в течение 5 минут. На протяжении нескольких дней они будут радовать гуляющих пешеходов и проезжающих мимо автолюбителей", - пояснил Ливинский.

Архитектурно-художественная подсветка города выполнена с использованием только энергосберегающего оборудования, в том числе светодиодов. Они позволяют передать миллионы оттенков без задействования дополнительных мощностей, уточнили в пресс-службе департамента.

По словам главного инженера Моссвета Александра Мазурика, уже закончена работа по подсветке зданий на Садовом кольце, Якиманке, проспекте Мира, начаты работы на Ленинградском проспекте, Ярославском, Варшавском, Каширском шоссе, так же на Бульварном кольце и мостовым сооружениям.

"До 2016 года планируется выполнить архитектурное освещение около 1 тысячи зданий, расположенных в центральной части столицы и на основных магистралях города. А к празднованию в будущем году 70-летия со Дня Победы уже начаты работы по обновлению архитектурно-художественной подсветки стен и башен Кремля и реконструкции кабельных сетей", - добавил первый замруководителя департамента топливно-энергетического хозяйства Михаил Балабанов.

Стоит отметить, что 13 февраля в 18.39, ко дню всех влюбленных на огромном полотне "книжек" уже забьются алые сердца.