В Москве может появиться улица Мандельштама

Фото: ТАСС

В честь 125-летия со дня рождения Осипа Мендельштама, которое будет отмечаться 15 января 2016 года, в Москве именем поэта может быть названа улица или сквер. Об этом сообщил глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский, передает ТАСС.

"Я бы хотел предложить обсудить тему увековечивания памяти Осипа Мандельштама в Москве. У всех разное представление, где это должно быть. Кто-то говорит, что это должны быть новые районы Москвы, кто-то, что надо найти в историческом центре какое-то подходящее место", – сказал он.

По его словам, письмо с этим предложением будет отправлено Сергею Собянину. В качестве мест, которые сейчас рассматриваются для переименования, были названы: один из Голутвинских переулков, детский парк "Усадьба Трубецких в Хамовниках", сквер возле памятника Мандельштаму или любое другое место "на усмотрение соответствующих исполнительных органов города Москвы".

Предполагается, что для обсуждения предложения возможных мест переименования будет собрана специальная группа.

Также на доме, где жила жена поэта и автор мемуаров Надежда Мандельштам (Большая Черемушкинская улица, дом 14, корпус 1), может появиться мемориальная доска в память о ней.

В настоящее время в мире существует только одна улица Мандельштама – в Варшаве, в городе, где поэт родился.

Напомним, в российский прокат недавно вышел фильм "Сохрани мою речь навсегда" о поэте Осипе Мандельштаме. Режиссером, продюсером и сценаристом ленты стал Роман Либеров.

"Сохрани мою речь навсегда" показывает трагическую историю жизни Осипа Мандельштама. Роли в анимационно-документальном фильме озвучили Виктор Сухоруков, Мириам Сехон, Инна Чурикова, Чулпан Хаматова, Евгений Стеблов и другие.