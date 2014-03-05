Бездомными собаками в Подмосковье займется специальная рабочая группа

Фото: ИТАР-ТАСС

В Подмосковье создана специальная рабочая группа, которая будет заниматься проблемами бездомных собак, заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Павел Жданов.

Первое заседание состоится 14 марта, на нем определят план действий по регулировки численности бездомных животных, сообщает РИА Новости.

Павел Жданов отметил, что для рабочей группы предусмотрена система софинансирования порядка 5 миллионов рублей от каждого муниципалитета, что в среднем составит около 50 миллионов рублей.

Для контроля по расходованию этих средств группа до 15 апреля должна разработать механизм учета бездомных собак. Кроме того, власти Подмосковья могут выделить дополнительные средства на создание и поддержку приютов для животных, добавил Жданов.