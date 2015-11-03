Дмитрий Демушкин задержан накануне проведения "Русского марша"

Фото: ТАСС/Павел Головкин

Националист Дмитрий Демушкин задержан сотрудниками силовых структур накануне проведения в Москве "Русского марша". Об этом он сам заявил "Интерфаксу".

"Я задержан в городе Внуково. Считаю это политически мотивированным, есть приказ не допустить моего участия в "Русском марше", – цитирует агентство Демушкина.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов намерены доставить его в подразделение Следственного комитета в Вологде.

Напомним, столичные власти согласовали проведение "Русского марша" в Люблине 4 ноября. Однако изменено число участников и длительность акции. Как ранее сообщал Демушкин, число участников сокращено с 15 тысяч до 5 тысяч человек.

При этом мэрия отклонила заявку от имени Демушкина, но согласовала митинг по другой заявке.