Скверу на Большой Дмитровке присвоили имя Майи Плисецкой

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Сквер, расположенный на улице Большая Дмитровка между домами 12/1, строения 1 и 16, назвали "Сквером Майи Плисецкой", сообщил заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников на заседании президиума правительства.

"Межведомственная комиссия рекомендовала мэру принять такое решение. Сегодня мы подготовили постановление о присвоении имени Майи Плисецкой скверу, расположенном в Тверском районе", – отметил Печатников.

Майя Плисецкая – артистка балета, народная артистка СССР, лауреат премии Анны Павловой Парижской академии танца, Ленинской премии и лауреат множества других наград и премий.

Она родилась в Москве в 1925 году. С самого начала своей карьеры она проявляла редкий талант трагедийной актрисы. Была прима-балериной Большого театра. Специально для нее ставили такие балеты, как "Кармен-сюита", "Гибель розы", "Айседора" и другие.

Среди лучших ролей Плисецкой: Мехменэ Бану в балете "Легенда о любви", Кармен в "Кармен-сюита", Одетта-Одиллия в "Лебедином озере", Зарема в "Бахчисарайском фонтане", Аврора в "Спящей красавице", Джульетта в "Ромео и Джульетте" и другие.

В честь Майи Плисецкой названы сорт пионов, выведенный в 1963 году и астероид (4626) Плисецкая, открытый 23 декабря 1984 года астрономом Крымской астрофизической обсерватории Людмилой Карачкиной.

Последние годы вместе с мужем композитором Родионом Щедриным она жила в Мюнхене. Там она писала, общалась с журналистами, иногда выезжала на мастер-классы и даже выходила на сцену.