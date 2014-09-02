По московским меркам: Улица из 44 букв

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Мы уже выяснили, что по километражу самой протяженной в Москве улицей является улица Профсоюзная. А вот одним из самых длинных названий обладает Центральный проезд Хорошевского Серебряного Бора. Хоть в метровом измерении претендовать на рекорд проезд явно не может, название его состоит аж из 44 букв. Улица находится в лесопарке между 1-й и 3-й линией Хорошевского Серебряного Бора.

Справедливости ради отметим, что если говорить об улицах, названия которых содержат только одно слово, одной из первых в рейтинге будет Шарикоподшипниковская улица. В ее составе 21 буква. Улица ведет от Третьего транспортного кольца до Симоновского вала.

А вот английская улица с рекордной "буквенной протяженностью", по данным Книги рекордов Гиннесса, располагается в городе Нью-Форест графства Гэмпшир и называется Bolderwood Arboretum Ornamental Drive. Однако по числу букв она уступает московскому аналогу на 10 символов! При этом, скажем, в Польше есть более внушительное, хоть и не зафиксированное в качестве рекорда, название улицы из 65 букв — Dwudziestego Pierwszego Praskiego Pulku Piechoty imienia Dzieci Warszawy.

Фото: ИТАР-ТАСС

Интересно и самое длинное название столицы, отмеченное в Книге рекордов Гиннесса. Как это ни удивительно для нашего языка, речь идет о столице Таиланда - Бангкоке. На родном языке его название состоит из 167 букв и переводится как "Великий город ангелов, неприступная земля великого бессмертного божества Индры, королевская столица девяти драгоценных камней, красивый город с множеством величественных королевских дворцов и божественных обителей для перевоплощенного бога". В сравнении с Бангкоком имя нашей столицы как на родном, так и на зарубежных языках звучит очень лаконично.