Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Свежий воздух

02 сентября 2014, 11:20

По московским меркам: Улица из 44 букв

улицы Англия Польша Таиланд Книга рекордов Гиннесса названия улиц свежий воздух цифры и факты По московским меркам

Сетевое издание m24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. Какие парки соединяет самая длинная велодорожка столицы? Какая фабрика начала изготовлять шоколад 200 лет назад? Какой храм Москвы - самый древний? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".


Мы уже выяснили, что по километражу самой протяженной в Москве улицей является улица Профсоюзная. А вот одним из самых длинных названий обладает Центральный проезд Хорошевского Серебряного Бора. Хоть в метровом измерении претендовать на рекорд проезд явно не может, название его состоит аж из 44 букв. Улица находится в лесопарке между 1-й и 3-й линией Хорошевского Серебряного Бора.

Справедливости ради отметим, что если говорить об улицах, названия которых содержат только одно слово, одной из первых в рейтинге будет Шарикоподшипниковская улица. В ее составе 21 буква. Улица ведет от Третьего транспортного кольца до Симоновского вала.

А вот английская улица с рекордной "буквенной протяженностью", по данным Книги рекордов Гиннесса, располагается в городе Нью-Форест графства Гэмпшир и называется Bolderwood Arboretum Ornamental Drive. Однако по числу букв она уступает московскому аналогу на 10 символов! При этом, скажем, в Польше есть более внушительное, хоть и не зафиксированное в качестве рекорда, название улицы из 65 букв — Dwudziestego Pierwszego Praskiego Pulku Piechoty imienia Dzieci Warszawy.

Фото: ИТАР-ТАСС

Интересно и самое длинное название столицы, отмеченное в Книге рекордов Гиннесса. Как это ни удивительно для нашего языка, речь идет о столице Таиланда - Бангкоке. На родном языке его название состоит из 167 букв и переводится как "Великий город ангелов, неприступная земля великого бессмертного божества Индры, королевская столица девяти драгоценных камней, красивый город с множеством величественных королевских дворцов и божественных обителей для перевоплощенного бога". В сравнении с Бангкоком имя нашей столицы как на родном, так и на зарубежных языках звучит очень лаконично.

Сюжет: По московским меркам: город в цифрах и фактах

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать