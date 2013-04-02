Зимой москвичи чаще всего жаловались на неубранный снег

Фото: ИТАР-ТАСС

Зимой москвичи на портале правительства Москвы "Дороги Москвы" чаще всего жаловались на неубранный снег в парковочных карманах и гололед.

"Только в самом "заснеженном" и "гололедном" месяце – феврале – почти 20% от всех сообщений, опубликованных на портале, составили жалобы на неубранный снег и гололед", – сообщает пресс-служба портала "Наш город".

Второй по значимости "зимней" проблемой для горожан стали неубранные снеговые кучи. На них на портале пожаловались 12% москвичей.

В тексте отмечается, что больше всего жалоб поступило из Центрального (почти 1500 сообщений), Северного (более 1220 сообщений) и Восточного (более 1200 сообщений) административных округов.