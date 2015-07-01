В столице появится 380 новых велопарковок

Фото: m24.ru/Александр Сивцов
Столичные власти планируют разместить на городских улицах 380 новых велопарковок. Заказ на их изготовление и размещение опубликован на сайте госзакупок ГКУ "Центр организации дорожного движения". Большая часть новых мест для стоянки байков разместится в центре города – парковки появятся по 186 адресам.
Согласно техническому заданию, подрядчики должны будут изготовить 380 велопарковок для крепления двух велосипедов. В общей сложности их разместят по 192 адресам. В среднем, на каждую точку установят по две велопарковки.
Внешний вид велопрарковки. Фото: zakupki.gov.ru
Новые парковки появятся около ГМИИ имени Пушкина, кинотеатра "Октябрь" и МХАТ имени Горького. Кроме того, места для крепления велосипедов установят около 27 центральных станций метро. Серди них – "Сухаревская", "Маяковская", "Площадь Ильича", "Кропоткинская", "Таганская" и другие.
Стоянки для байков появятся также по адресам:
- СЗАО – Строгинский бульвар, дом 28 – две стойки;
- ЮЗАО – улица Одесская, дом 21 – две стойки;
- ЗАО – улица Удальцова, дом 14, строение 1 – две стойки
- ЮАО – около метро "Шаболовская" – три стойки
- ЮАО – около культурного центра "ЗИЛ" – две стойки
- ЮВАО – около метро "Дубровка" – две стойки
Ссылки по теме
- В столице появятся около 200 закрытых велопарковок
- "Больше всего": велопрокаты и велопарковки в цифрах
Отметим, что сейчас в городе 755 открытых велосипедных стоянок. Лидерами по числу велопарковок являются периферийные районы:
- Орехово-Борисово – 31 велопарковка;
- Отрадное – 25 велопарковок;
- Бибирево – 23 велопарковки;
- Северное Бутово – 23 велопарковки;
- Зябликово – 20 велопарковок;
- Южное Бутово – 19 велопарковок;
- Чертаново Южное – 19 велопарковок.
Кроме того, столичные власти обещали в июле–августе начать установку закрытых велопарковок во дворах и около транспортно-пересадочных узлов. Всего их планируется около 200. Из них 40 – около жилых домов и 150 – у метро. Парковки возле станций метрополитена будут открываться при помощи карточки "Тройка".