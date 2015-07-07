Кинологи не нашли взрывное устройство в ТЦ "Райкин Плаза"

Фото: m24.ru

Кинологи не обнаружили взрывное устройство в торгово-развлекательном центре "Райкин Плаза" на северо-востоке Москвы, сообщает МИА "Россия Сегодня".

Все помещения торгового центра были проверены и бомбы не найдено. Ранее полиция эвакуировала около тысячи человек из торгового центра из-за сообщения об угрозе взрыва.

Напомним, за первую половину 2015 года в связи с "телефонным терроризмом" было эвакуировано более 60 тысяч человек. 30 процентов звонков поступают с территории Украины.

С начала года ложные сообщения о готовящихся взрывах затронули практически все центральные вокзалы Москвы. Один из последних случаев произошел в начале июня на Курском вокзале, когда было эвакуировано около 800 человек.

Кроме того "телефонные террористы" не раз нарушали покой посетителей ТЦ "РИО", которые находятся в Москве и области.