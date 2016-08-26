Охранников Шакро Молодого арестовали до 22 октября

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Тверской районный суд Москвы арестовал до 22 октября шестерых работников ЧОП "Защитник", охранявших криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого), сообщает Агентство "Москва".

Среди арестованных оказались экс-офицер ФСО Александр Голубев и вице-президент "Cоюза десантников РФ" Батыр Бекмурадов.

По версии следствия, Бекмурадов и Голубев, а также Ян Сорокин, Зелимхан Патиев, Алексей Максимов и Вадим Прохоров вымогали порядка 10 миллионов рублей у бизнесмена Льва Гарамова. В феврале 2015 года он был избит подозреваемыми.

Фигуранты были задержаны 24 августа. Уголовное дело против них возбудили 20 августа по статье "Вымогательство". В ходе обысков у злоумышленников было изъято боевое оружие, которое они использовали при оказании криминального давления на бизнес, а также документы и аудиозаписи, подтверждающие их участие в преступлениях.

Обвиняемые отрицают вину в вымогательстве и участии в преступном сообществе.

В отношении самого Захария Калашова расследуются уголовные дела о вымогательстве 8 миллионов рублей у бизнес-леди Жанны Ким и организации преступного сообщества.