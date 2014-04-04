Дело о хранении 47 килограммов героина направлено в суд

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Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении гражданина Таджикистана Кудбудина Кавсиева, обвиняемого в хранении и сбыте 47 килограммов героина.

Согласно материалам дела, Кавсиев с декабря 2012 года делал "закладки" героина в тайники на территории Московской области. 26 декабря 2012 года он был задержан в Подольске, в ходе досмотра автомобиля и на его съемной квартире было обнаружено и изъято более 47 килограммов наркотика.

Предварительное следствие по делу вела ФСБ, процессуальный контроль осуществляло управление по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры России.

Дело было направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу.



