Для вознаграждений классным руководителям выделено 10,47 млрд рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство России распределило между регионами 10,47 млрд рублей для выплат классным руководителям в 2013 году. Об этом говорится в распоряжении кабинета министров.

Наибольшее количество выплат получат московские классные руководители - в столицу направлено 428 миллионов 385 тысяч рублей. Далее в списке идет Подмосковье, которому выделили 379 миллионов 824 тысячи рублей, и Краснодарский край - 378 миллионов 855 тысяч рублей.

Свыше 200 тысяч рублей получат также Санкт-Петербург, Башкирия, Дагестан, Республика Саха (Якутия), Ханты-мансийский автономный округ, Татарстан, Алтайский край, Красноярский, Пермский и Приморский края, Иркутская, Кемеровская, Свердловская, Челябинская и Ростовская области.