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Происшествия

29 августа 2014, 18:46

Завершено расследование убийства главы "Фабрики мебели 8 Марта"

убийства бизнес криминал следствие прокуратура предприниматели уголовные расследования мо Фабрика мебели 8 Марта

Фото: ИТАР-ТАСС

В Подмосковье завершено расследование уголовного дело об убийстве руководителя группы компаний "Фабрика мебели 8 Марта", сообщает в пятницу, 29 августа, пресс-служба областного Следственного комитета.

Трое фигурантов обвиняются в совершении преступлений по статьям "Организация убийства", "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Четвертый фигурант - соисполнитель убийства - скрылся от следствия. В июле 2012 года он был объявлен в розыск, а дело в отношении него выделено в отдельное производство.

По версии следствия, организатором убийства бизнесмена выступил его партнер. Мотивом послужило то, что он потратил деньги, выделенные бизнесменом для покупки нескольких зданий, принадлежащих ОАО "Рязанская кинокопировальная фабрика", расположенных в Рязани.

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Как полагают следователи, в январе 2012 года обвиняемый, опасаясь действий бизнесмена, организовал его убийство.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы дела предъявлены для ознакомления обвиняемым и их адвокатам.

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