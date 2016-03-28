Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 марта 2016, 10:24

Происшествия

Возбуждено дело об убийстве после стрельбы в ТиНАО

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы в Троицком административном округе, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Москве.

Ранее m24.ru сообщало, что житель поселка Яковлевское забаррикадировался в своей квартире и открыл огонь из ружья. В результате стрельбы двое мужчин были тяжело ранены и их доставили в одну из столичных больниц.

При этом 39-летний потерпевший в тяжелом состоянии находится в реанимации, ему оказывается вся необходимая помощь, а 26-летний молодой человек от полученных ранений скончался.

По версии следствия, 55-летний мужчина начал стрельбу в ответ на якобы нанесенные ему ранее побои. В результате возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

убийства Следственный комитет следствие

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика