В Москве задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, им оказался 35-летний мужчина, прибывший в Москву на заработки.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения. Кроме того, будет решаться вопрос о предъявлении ему обвинения.



Напомним, тело девушки со следами изнасилования и колото-резаным ранением шеи было обнаружено 20 января 2014 года в подъезде одного из домов по улице Касимовской. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.