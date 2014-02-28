Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 февраля 2014, 14:30

Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, им оказался 35-летний мужчина, прибывший в Москву на заработки.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения. Кроме того, будет решаться вопрос о предъявлении ему обвинения.

Ссылки по теме


Напомним, тело девушки со следами изнасилования и колото-резаным ранением шеи было обнаружено 20 января 2014 года в подъезде одного из домов по улице Касимовской. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Сайты по теме


убийства следствие задержания

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика