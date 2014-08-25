Москвич получил 19 лет за убийство приятеля и свидетеля преступления

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Мосгорсуд приговорил 28-летнего москвича к 19 годам колонии за убийство двоих человек, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

По версии следствия, в ночь на 12 октября 2013 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, девять раз ударил ножом своего приятеля, отчего последний скончался.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина убил свидетеля преступления – еще одного человека, находящегося в квартире.

Помимо тюремного заключения, суд обязал москвича выплатить 4 миллиона рублей его родственникам.