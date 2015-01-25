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Происшествия

25 января 2015, 10:17

Двоих жителей Подмосковья подозревают в тройном убийстве

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Фото: ТАСС / Юрий Машков

В Подмосковье двое жителей Ступинского района задержаны по подозрению в убийстве трех человек, найденных во время пожара в жилом доме.

"Минувшим вечером в Ступинском районе Подмосковья были задержаны двое мужчин по подозрению в убийстве трех человек, найденных во время ликвидации пожара в жилом доме в поселке Жилево", - рассказали Агентству "Москва" в подмосковном управлении МВД России.

Напомним, 24 января следователи возбудили уголовное дело по факту убийства трех мужчин в Ступинском районе Подмосковья. В ходе осмотра тел эксперты выявили множественные колото-резаные раны в области шеи и грудной клетки погибших.

По факту убийства трех мужчин в Подмосковья возбуждено уголовное дело

Следователи не исключают, что убийца устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления. Деревянный дом выгорел полностью. Пожарные успели эвакуировать 15 местных жителей

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