Россиянину предъявят обвинение в убийстве соотечественника в Хургаде

Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве россиянина во время драки в Хургаде, сообщили M24.ru в Следственном комитете по Москве. 36-летнему жителю столицы в ближайшее время предъявят обвинение по статье "Убийство".

Ранее M24.ru сообщало, что Кузьминский районный суд 21 ноября может избрать меру пресечения участнику конфликта в египетском отеле, который привел к смерти московского туриста.

По данным следствия, на территории одного из отелей Хургады произошел конфликт между российскими туристами, переросший в драку. Один из ее участников, 39-летний Евгений Кузнецов упал после удара в голову, ударился о кафель и получил перелом основания черепа. Москвича доставили в больницу Хургады, но в чувство привести не смогли.

Как утверждают в страховой компании, пострадавший был пьян, в оплате лечения ему отказали. Тогда супруга россиянина сама организовала вылет специалистов из Москвы. Операция прошла успешно. Пациента планировали отправить на родину, но, как утверждает женщина, звонком из Хургады сообщили, что его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких за долги, мужчина умер.

Накануне Следственный комитет РФ возбудил по факту смерти туриста уголовное дело. Следователи намерены установить обстоятельства отказа египетских врачей от спасения российского туриста.